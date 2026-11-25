İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sazak ise su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi kapsamında yürütülen denetim ve bilinçlendirme çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Belören İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Yıldız Büyüker, Gerze'nin Karadeniz'in önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

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