Gün boyunca vatandaşların ilgi gösterdiği güvercinler, Boyabat Hükümet Meydanı'nın günlük yaşamının bir parçası haline geldi. Vatandaşların yem vererek beslediği kuşlar, hem çocukların hem de ilçe sakinlerinin ilgisini çekiyor.

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