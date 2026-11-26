Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Makineli Süt Sağım Projesi kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle temin edilen 18 süt sağım makinesi, hak sahibi yetiştiricilere teslim edildi.

Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, süt üretiminde verimliliğin artırılması ve üreticilerin iş yükünün hafifletilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen hak sahiplerine makineleri teslim edildi. Sağlanan destekle ilçede hayvancılık faaliyetlerinde makine kullanımının yaygınlaştırılması, süt sağım süreçlerinin kolaylaştırılması ve üreticilerin zamandan tasarruf etmesi hedefleniyor. Projenin, ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine ve kırsal ekonominin güçlenmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

REKLAM

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süt sağım makinelerine kavuşan yetiştiricilere hayırlı olsun dilekleri iletilerek, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunuldu.