Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Kasım Cumartesi günü Sinop'a gelerek yapımı tamamlanan Boyabat ve Türkeli çevre yollarının açılışını gerçekleştirecek.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, yapımı tamamlanan Boyabat ve Türkeli çevre yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 28 Kasım Cumartesi günü hizmete açılacağını duyurdu.

Sinop'a gelecek olan Bakan Uraloğlu, ilk olarak Sinop Valiliğinde düzenlenecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda kent genelinde yürütülen ulaştırma ve altyapı yatırımlarının son durumu değerlendirilerek şehrin öncelikli ihtiyaçları ele alınacak.

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Aynı gün iki çevre yolu hizmete açılacak

Koordinasyon toplantısının ardından Boyabat ilçesine geçecek olan Bakan Uraloğlu, yapımı tamamlanan Boyabat Çevre Yolu'nun açılış törenine katılacak. Uraloğlu'nun bir sonraki durağı ise Türkeli ilçesi olacak. Burada da Türkeli Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirecek olan Bakan Uraloğlu'nun programıyla Sinop'ta aynı gün iki önemli ulaşım yatırımı hizmete girecek.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Boyabat ve Türkeli çevre yollarının Sinop'a hayırlı olmasını dileyerek Bakan Uraloğlu'na ve projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.