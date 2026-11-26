Programa Vali Yardımcısı Dr. Muhammed Serkan Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, Sinop Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Hasan Dündar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Derya Özdemir ve kurum personeli katıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, balık burger ikramında bulunuldu. Programda, gelecek nesillere temiz denizler ve bereketli sular bırakılması için doğal kaynakların korunmasının önemine dikkat çekildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Balıkçılık Günü kapsamında çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Çocukların su ürünlerini tanıması, denizlerin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık konusunda bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, balıkçılığın önemi anlatıldı.

Sinop'ta Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklara su ürünlerinin, denizlerin korunmasının ve sürdürülebilir balıkçılığın önemi anlatıldı.

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