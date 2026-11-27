Sinop'ta yaşayan 56 yaşındaki Neşe Alkan, yıllardır biriktirdiği yaklaşık 1000 kitaplık kişisel kütüphanesiyle dikkat çekiyor. Kitap okumayı hayatının vazgeçilmezleri arasında gören Alkan, daha önce sahip olduğu yüzlerce ansiklopediyi de halk kütüphanesine bağışladı. Alkan, kitaplarını ilerleyen dönemde bir okulun kütüphanesini oluşturmak amacıyla bağışlamak istediğini söyledi.

Sinop'ta yaşayan 56 yaşındaki Neşe Alkan, kitap sevgisini yıllar içinde büyük bir kitap koleksiyonuna dönüştürdü. Çocukluk yıllarında kitap okumaya başlayan Alkan, bugün yaklaşık 1000 kitaptan oluşan kişisel kütüphanesinde farklı türlerde eserleri bir araya getirdi.

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Kitap okumayı yalnızca bir hobi olarak görmediğini belirten Alkan, kitapların kendisini farklı dünyalara götürdüğünü, sakinleştirdiğini ve huzur verdiğini ifade etti. Koleksiyonundaki kitapların yaklaşık dörtte üçünü okuduğunu söyleyen Alkan, fırsat buldukça okumaya devam ettiğini dile getirdi.

İlkokul yıllarında çocuk kitaplarıyla okumaya başladığını anlatan Alkan, zamanla gençlik kitapları ve farklı türlerde eserlerle kitaplığını genişletti. Geçmişte yaklaşık 500 ciltten oluşan ansiklopedi koleksiyonuna da sahip olduğunu belirten Alkan, bu eserleri daha sonra Doktor Rıza Nur Halk Kütüphanesi'ne bağışladığını söyledi. Ansiklopedilerin yerini zamanla yeni kitapların aldığını kaydetti.

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Kitaplarını bir okul kütüphanesine bağışlamak istiyor

Kitap sevgisini gelecek nesillere de aktarmak isteyen Neşe Alkan, mevcut kitap koleksiyonunu ilerleyen dönemde bağışlamayı düşündüğünü belirtti. Alkan, kitaplarını bir okulun kütüphanesini oluşturmak amacıyla bağışlamak istediğini ifade ederek, kitapların daha fazla insanla buluşmasını arzuladığını söyledi.