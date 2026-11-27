Muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde ekip üyelerine çadır kurulumu ve yangına müdahale konularında uygulamalı eğitim veriliyor. Afet anında hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ekip, akreditasyon süreci kapsamında saha çalışmalarını sürdürüyor.

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