Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, bilimsel ve güncel yaklaşımlar doğrultusunda sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Uzm. Dr. Zeynep Fetullahoğlu Durmuş, Uzm. Dr. Özhan Özcan ve Diyetisyen Gökçe Yüksel Mehmetbeyoğlu tarafından verilen eğitimde, güncel klinik rehberler doğrultusunda kritik hastalarda beslenme yönetimine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Eğitim kapsamında, hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi, yetersiz beslenmenin (malnütrisyon) tespit edilmesi ve hastaların klinik durumlarına uygun nütrisyon desteğinin sağlanması konuları üzerinde duruldu. Kritik hastaların tedavi süreçlerinde doğru ve etkin beslenme desteğinin önemine dikkat çekildi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Nütrisyon Destek Ekibi tarafından düzenlenen eğitimde, kritik durumdaki hastaların tedavi süreçlerinde beslenmenin önemi ve uygulanması gereken beslenme yöntemleri ele alındı.

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