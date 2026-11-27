Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde çiftçilere yönelik Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Bakımı Kursu açıldı. Kursla, hayvancılık faaliyetlerinde bilgi ve becerilerin artırılması, daha bilinçli ve verimli üretim yapılması hedefleniyor.

Gerze Şehit Aslan Eren Halk Eğitimi Merkezi ile Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Abdaloğlu köyünde vatandaşlara yönelik Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Bakımı Kursu düzenlendi.

Köy evinde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcıların büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve bakımı konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kurs kapsamında çiftçilerin hayvancılık alanında daha bilinçli hareket etmeleri, üretimde verimliliğin artırılması ve doğru yetiştiricilik yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Eğitim faaliyetlerinin köylere ulaştırılmasının kırsal kalkınmaya ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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Yetkililer, kursun açılmasında emeği geçen kurumlara, eğiticilere ve eğitime katılan çiftçilere teşekkür ederek kursun hayırlı ve verimli olmasını diledi.