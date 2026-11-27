Gerze'de büyükbaş hayvan yetiştirme ve bakımı kursu düzenlendi
Sinop'un Gerze ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik büyükbaş hayvan yetiştirme ve bakımı kursu düzenlendi.
Giriş: 27.11.2026 - 15:12 Güncelleme:
Sinop'un Gerze ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik büyükbaş hayvan yetiştirme ve bakımı kursu düzenlendi.
Gerze Şehit Aslan Eren Halk Eğitimi Merkezi ile Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kurs, Abdaloğlu köyünde gerçekleştirildi.
Kursta görevlilerce katılımcılara büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.
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