Pazaryokuşu mevkiinde kurdu fark eden Boyabatlı vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre bölgede görülen kurt, vatandaşın çektiği görüntülerle kayıt altına alındı. Kurt daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir vatandaş tarafından kurt görüntülendi.

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