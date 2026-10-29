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        Boyabat ve Türkeli ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Boyabat ve Türkeli ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Sinop’un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Boyabat ilçesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tören Kaymakam Ömer Özbay, Belediye Başkanı Hasan Kara ve Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük’ün vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösterilerin yapıldığı tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreni ile sona erdi.

        Türkeli’de İlçe Spor Salonu’ndaki tören Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Veysel Şahin'in vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende daha sonra öğrencilerce çeşitli gösteriler yapıldı ve şiirler okundu.

        Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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