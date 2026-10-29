Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 29.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
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