Durağan'da doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor
Sinop'un Durağan ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.
Sinop'un Durağan ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, ilçe merkezinde sürdürülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
İncleme sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Ermiş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Ermiş, gazetecilere, ilçe genelinde sürdürülen doğalgaz alt yapı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Belediye olarak kendilerinin de çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Ermiş, ilçelerine doğal gazın ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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