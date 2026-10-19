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        Emniyet Müdürü Tecimer'den Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

        Sinop İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:37 Güncelleme:
        Emniyet Müdürü Tecimer'den Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

        Sinop İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Tecimer, ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy ile bir araya geldi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Tecimer, Müdürlükte görev yapan tüm personelle de buluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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