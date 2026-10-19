Emniyet Müdürü Tecimer'den Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Tecimer, Müdürlükte görev yapan tüm personelle de buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Tecimer, ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy ile bir araya geldi.

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