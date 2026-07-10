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        Gerze'de 13 üreticiye yüzde 50 hibe ile sera naylonu desteği

        Sinop'un Gerze ilçesinde, örtü altı tarımsal üretim yapan 13 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle plastik sera örtüsü teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Gerze'de 13 üreticiye yüzde 50 hibe ile sera naylonu desteği

        Sinop'un Gerze ilçesinde, örtü altı tarımsal üretim yapan 13 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle plastik sera örtüsü teslim edildi.


        Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında örtü altı tarımsal üretim yapan 13 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle plastik sera örtüleri dağıtıldı.


        Proje ile üreticilerin sera altyapılarının güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

        İlçede 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yürütülen çalışmalarla 83 üretici destekten yararlanarak yaklaşık 20 dekar sera alanı yüzde 50 hibe destekli sera naylonu ile yenilendi.




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