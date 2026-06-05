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        Gerze'de ileri dönüşüm sergisi açıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde ileri dönüşümle yeniden tasarlanan eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 20:41 Güncelleme:
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        Gerze'de ileri dönüşüm sergisi açıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde ileri dönüşümle yeniden tasarlanan eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

        Sanatçı Esra Atıcı tarafından Gerze Hali'nde açılan sergide ileri dönüşümle yeniden tasarlanan çok sayıda eşya davetlilerin ilgisine sunuldu.

        Serginin açılışında konuşan Kaymakam Yıldız Büyüker, üretimin ve üreten bireylerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        İleri dönüşüm çalışmalarının yaygınlaştırılmasının gelecek adına önem arz ettiğini aktaran Büyüker, "Özellikle çocuklar ve gençlerde çevre bilincinin geliştirilmesi geleceğe yapılan önemli bir yatırım. Bu tür etkinlikler de bu farkındalığın artırılmasına katkı sunuyor." dedi.

        Sanatçı Esra Atıcı ise sergide kullanılan birçok materyalin bir zamanlar atık olarak görülen nesnelerden oluştuğunu belirterek, bakış açısının değişmesiyle değersiz kabul edilen malzemelerin yeniden anlam ve değer kazanabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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