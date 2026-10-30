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        Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürmeye devam ediyor

        Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürmeye devam ediyor

        Karadeniz’de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü.

        Sinop'ta 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonunun geride kalan bölümünde yoğun olarak balıkçıların ağlarına takılan palamut, bolluğunun yanı sıra fiyatıyla da tüketicileri memnun ediyor.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, palamut avcılığı bakımından son yılların en bereketli sezonunu geçirdiklerini söyledi.

        Ağların palamutla dolup taştığını anlatan Ünlü, ortaya çıkan tablonun her kesimi mutlu ettiğini vurguladı.

        Ünlü, bollukla beraber balık fiyatlarında da önemli düşüşler yaşandığına dikkati çekerek, "Şu an ağırlıkları 1 kilograma ulaşan palamutlar çok uygun fiyatlarda satışa sunuluyor. Vatandaşımız da bol bol tüketiyor." dedi.

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        Palamudun göç balığı olduğunu da anımsatan Ünlü, şöyle konuştu:

        "Palamudun göç yolculuğu başladı diyebiliriz. Yavaş yavaş Karadeniz’i terk edecektir. Ancak bu sezon son yılların en bereketli avcılığını yaptık. Çok yüksek miktarlarda palamut avcılığı oldu. Tabii bu durum herkesi mutlu etti. Sezonun geri kalanında palamut avcılığı çok olmamakla birlikte yine devam edecektir."

        Ünlü, hamsiyle ilgili ise pek umutlarının olmadığını belirterek, "Tabii palamudun besin kaynaklarından biri de hamsi. Dolayısıyla palamudun bol olduğu sezonlarda genelde hamsi az oluyor." diye konuştu.

        Bu arada kentte balıkçıların palamut avı mesaileri dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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