Sinoplu balıkçıya denizden mavi sürpriz

Sinop'un Ayancık ilçesinde palamut avına çıkan bir balıkçının ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı. Büyüklüğüyle şaşkınlık oluşturan yengeç, balıkçı tarafından canlı olarak yeniden denize bırakıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde balıkçılık yapan Nejat Demircan, palamut avı sırasında ilginç bir olayla karşılaştı. Balık avlamak için denize açılan Demircan, avın ardından ağlarını topladığı sırada Karadeniz'de nadir rastlanan mavi yengecin ağa takıldığını fark etti.

Genellikle Akdeniz ve çevresindeki sularda görülen mavi yengeç, büyüklüğü ve dikkat çekici görünümüyle balıkçıyı şaşırttı. Mavi yengecin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen balıkçı Nejat Demircan, "Ağımıza bir adet mavi yengeç denk gelmiştir. Yani muhteşem büyüklükte, çok büyük bir mavi yengeç. Bu genelde tabii ki Akdeniz'e özel bir yengeç. Okyanusta yaşayan bir yengeç. Karadeniz'e, yani memleketimize, Sinop Ayancık'a misafir olarak gelmiştir. Tabii biz bunu ne yapacağız? Biz bunu suya iade edeceğiz. Memleketimizde istilacı oluyorlar ama bunu salacağız. Yetişsinler, büyüsünler, çoğalsınlar. Zararsız aslında. Yani normalde bizim yengeçlerimiz elimizi ısırır ama şu anda hiçbir etki göstermiyor. Şimdi biz bu Mavi yengeci suya iade ediyoruz" dedi.