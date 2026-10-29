Boyabat'ta fener alayı yürüyüşü iptal edildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında yapılması planlanan fener alayı yürüyüşü, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Giriş: 29.10.2026 - 19:29 Güncelleme:
Sinop’un Boyabat ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında yapılması planlanan fener alayı yürüyüşü, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Boyabat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.00’de başlaması planlanan fener alayı yürüyüşünün hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Etkinlik için alana gelen vatandaşlar ise iptal kararının ardından dağıldı.
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