Boyabat'ta fener alayı yürüyüşü iptal edildi

Boyabat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.00’de başlaması planlanan fener alayı yürüyüşünün hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Etkinlik için alana gelen vatandaşlar ise iptal kararının ardından dağıldı.

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