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        Tarihi Boyabat Kalesi sis denizinin üzerinde kaldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sis, tarihi Boyabat Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu. İlçe merkezini kaplayan sis tabakasının üzerinde kalan tarihi kale, ortaya çıkan manzarayla görenlerin ilgisini çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Tarihi Boyabat Kalesi sis denizinin üzerinde kaldı

        Sinop’un Boyabat ilçesinde etkili olan sis, tarihi Boyabat Kalesi’nde güzel görüntüler oluşturdu. İlçe merkezini kaplayan sis tabakasının üzerinde kalan tarihi kale, ortaya çıkan manzarayla görenlerin ilgisini çekti.

        İlçede etkili olan sis nedeniyle yerleşim alanlarının büyük bölümü sis altında kaldı. Tarihi Boyabat Kalesi ise sis tabakasının üzerinde yükselerek seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Kale ile sis bulutlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhuriyet Bayramı’nda ortaya çıkan manzara, izleyenlere görsel şölen sundu. Sislerin arasında yükselen tarihi kale, etkileyici görüntüsüyle dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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