Tarihi Boyabat Kalesi sis denizinin üzerinde kaldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde etkili olan sis, tarihi Boyabat Kalesi’nde güzel görüntüler oluşturdu. İlçe merkezini kaplayan sis tabakasının üzerinde kalan tarihi kale, ortaya çıkan manzarayla görenlerin ilgisini çekti.

İlçede etkili olan sis nedeniyle yerleşim alanlarının büyük bölümü sis altında kaldı. Tarihi Boyabat Kalesi ise sis tabakasının üzerinde yükselerek seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Kale ile sis bulutlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhuriyet Bayramı’nda ortaya çıkan manzara, izleyenlere görsel şölen sundu. Sislerin arasında yükselen tarihi kale, etkileyici görüntüsüyle dikkat çekti.