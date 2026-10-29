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        Sinop'ta narkotik operasyonu: 3 tutuklama

        Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boyabat Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Sinop'ta narkotik operasyonu: 3 tutuklama

        Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boyabat Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, bugün güvenlik önlemleri altında Boyabat Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme kararının ardından polis ekipleri tarafından adliyeden alınan 3 şahıs, Sinop Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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