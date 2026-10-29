Sinop'ta narkotik operasyonu: 3 tutuklama
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boyabat Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boyabat Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, bugün güvenlik önlemleri altında Boyabat Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme kararının ardından polis ekipleri tarafından adliyeden alınan 3 şahıs, Sinop Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
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