Sinop'ta kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Sinop'ta sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 29.10.2026 - 21:25 Güncelleme:
Sinop'ta sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Özden S'nin kullandığı 55 AUK 295 plakalı kamyonet, Türkeli-Ayancık kara yolu Düzköyü mevkisinde ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü ile araçta bulunan Mehmet D. ve Murat D. ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ