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        Kaybolduğu ormanlık alanda 3 gün sonra bulunan kadının tedavisi sürüyor

        Sinop'un Boyabat ilçesinde gittiği ormanlık alanda kaybolan ve 3 gün sonra bulunan 71 yaşındaki Fadime Karagöz'ün tedavisi hastanede devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Kaybolduğu ormanlık alanda 3 gün sonra bulunan kadının tedavisi sürüyor

        Sinop'un Boyabat ilçesinde gittiği ormanlık alanda kaybolan ve 3 gün sonra bulunan 71 yaşındaki Fadime Karagöz'ün tedavisi hastanede devam ediyor.

        Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi gören Karagöz, AA muhabirine, ormana kızılcık toplamaya gittiğini, dönüş yolunda taşa basıp düşünce geciktiğini söyledi.

        Hava kararınca yolu bulamadığını belirten Karagöz, ormanda ne kadar kaldığını ve ekiplerin kendisine ulaştığı anı hatırlamadığını anlattı.

        Fadime Karagöz'ün oğlu Ramazan Karagöz ise annesinin bulunması için yürütülen çalışmalara destek verenlere teşekkür ederek, annesinin sol kolunun omuz ve dirseğinde kırık olduğunu, bu nedenle ameliyat edileceğini kaydetti.

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        Kızı Ünzüle Karaoğlu da annesinin bulunmasına ve tedavisinde yardımcı olanlara teşekkür etti.

        Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde yaşayan Fadime Karagöz 10 Ekim'de gittiği ormanlık alanda kaybolmuş, yürütülen arama çalışmaları sonucunda 13 Ekim'de bulunmuştu.

        Karagöz, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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