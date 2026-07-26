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        MHP Boyabat İlçe Başkanı Hüseyin Ayyüksel güven tazeledi

        MHP Boyabat 26. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 16:49 Güncelleme:
        MHP Boyabat İlçe Başkanı Hüseyin Ayyüksel güven tazeledi

        MHP Boyabat 26. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Parti binasında düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Divan başkanlığını MYK üyesi Davut Haskırış'ın yaptığı kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Faaliyet ve mali raporların görüşülerek kabul edilmesinin ardından seçime geçildi.

        Mevcut başkan Hüseyin Ayyüksel'in tek listeyle aday olduğu kongrede Ayyüksel, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        Hüseyin Ayyüksel kongrede yaptığı konuşmada, partililere teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle, önümüzdeki üç sene boyunca da Boyabat'ımıza, teşkilatımıza, memleketimize en iyi şekilde hizmet etmeyi Cenabıallah'ım inşallah hepimize nasip etsin. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum." dedi.

        Kongreye, MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar, Sinop Merkez İlçe Başkanı Metin Tuna, Durağan İlçe Başkanı Zafer Elkovan ve partililer katıldı.

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