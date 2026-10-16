Sinop merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda ekiplerce Sinop ve Samsun’da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.