Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Giriş: 01.10.2026 - 00:36 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
K.D'nin kullandığı 52 ES 359 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjde bulunan ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta yaralanan İ.Y, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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