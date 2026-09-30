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        Sinop'ta alabora olan teknedeki bir polis memuru hayatını kaybetti, biri kayboldu

        Sinop'ta alabora olan teknedeki bir polis memuru yaşamını yitirdi, kaybolan bir polis memurunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Sinop'ta alabora olan teknedeki bir polis memuru hayatını kaybetti, biri kayboldu

        Sinop'ta alabora olan teknedeki bir polis memuru yaşamını yitirdi, kaybolan bir polis memurunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

        Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında iki kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu yönünde ihbar geldiği belirtildi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekiplerin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun olduğu anlaşılmıştır. Kazazedelerden polis memurumuz O.G.Y. ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamamıştır." ifadelerine yer verildi.

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        Açıklamada, kayıp polis memuru N.Ş'nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava destekleri, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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