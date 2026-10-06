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        Sinop'ta çeltik hasadına başlandı

        Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Sinop'ta çeltik hasadına başlandı

        Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik hasadına başlandı.

        İlçede toplam 13 bin 536 dekar alanda ekimi yapılan çeltikte, bu yıl verimli bir sezon geçirilmesi bekleniyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, bu yıl ilçede 25 köyde 369 çiftçi aile tarafından çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

        Şu an itibarıyla ekimi yapılan çeltiklerin hasat süreçlerinin de başladığını vurgulayan Usta, "Hasat sezonumuzun yetiştiricilerimiz açısından verimli ve bereketli geçmesini dilerim." dedi.

        Üretici Fırat Battaloğlu ise verimli bir çeltik sezonu geçirmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

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        Emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını belirten Battaloğlu, şöyle konuştu:

        "Bu sene yağışların bol olması nedeniyle bereketli bir sezon oldu. Devletimizden tek bir isteğimiz var. Emeklerimizin karşılığını alacağımız, zarar etmeyeceğimiz uygun bir fiyat belirlenmesi. Verimimiz güzel, rekoltemiz güzel, randımanlarımız güzel. Fiyatımız da güzel olursa mutlu oluruz."

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