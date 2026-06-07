Sinop'ta dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. İnebeyli köyü mevkisinde Hakan Çetinkaya idaresindeki 57 DR 139 plakalı otomobil köy yolunda dereye yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ile Murat Çetinkaya ve Hafize Çetinkaya itfaiye personelinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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