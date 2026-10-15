Sinop'ta devrilen palamut yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Sinop'ta palamut yüklü kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti.
Sinop'ta palamut yüklü kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti.
Aydın Göçmen idaresindeki 01 AOZ 61 plakalı palamut yüklü kamyon, Sinop-Boyabat kara yolunun Çulhalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Yol kenarındaki bariyerlere çarpan kamyonda bulunan binlerce palamut yola saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü Göçmen'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, palamutların temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.