Sinop'ta doğaseverler sonbaharın tadını çıkardı

Yürüyüş boyunca bölgenin doğal güzelliklerini keşfeden kulüp üyeleri, güzergâh üzerindeki ormanlık alanlarda mantar toplama etkinliği de gerçekleştirdi. Katılımcılar, hem spor yapma hem de doğanın sunduğu güzellikleri yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Sonbaharın tüm renklerini yansıtan ormanlık alanlarda gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler, yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkardı. Sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçların arasında ilerleyen katılımcılar, orman içi patikalarda yürüyerek doğayla iç içe vakit geçirdi.

Gerze ilçesinde faaliyet gösteren Yeşil Gerze Dağcılık Doğa Spor Kulübü üyeleri, doğa yürüyüşü ve mantar toplama etkinliği düzenledi. Çakıldak mevkisinden başlayan yürüyüş, Sivrice Tepesi zirvesi, Erikli ve Devrent Mahallesi güzergâhından geçilerek Tangal mevkisinde sona erdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde doğaseverler, sonbaharın eşsiz renkleri arasında doğa yürüyüşü ve mantar toplama etkinliğinde bir araya geldi. Katılımcılar, ormanlık alanlarda kilometrelerce yürüyerek doğanın güzelliklerini keşfetti.

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