Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Kaza, ErfelekSinop kara yolu Uzungürgen köyü mevkisinde meydana geldi. Erfelek ilçesinden Sinop istikametine seyreden 57 AD 202 plakalı otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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