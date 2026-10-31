Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta yarı maraton değerlendirmesi

        Sinop'ta yarı maraton değerlendirmesi

        Sinop Eğitim Vakfı Yarı Maratonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Sinop'ta yarı maraton değerlendirmesi

        Sinop Eğitim Vakfı Yarı Maratonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen değerlendirme toplantısında; yarı maraton kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Organizasyon sürecindeki kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yapılırken, etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için atılacak adımlar tartışıldı. Ayrıca maratonun Sinop’un spor turizmine ve kentin tanıtımına sağlayacağı stratejik katkılar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Eğitim Vakfı Yarı Maratonu’nun ilk yılında 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sporcuların Sinop’ta buluştuğuna dikkat çeken Vali Özarslan, "İlk kez düzenlenen yarı maratonlar arasında katılımcı sayısı bakımından organizasyonumuz açık bir şekilde öne çıkmıştır. İlk yılında yakalanan bu yoğun katılım; Sinop’un büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesini, spor turizmi potansiyelini ve ulusal ölçekteki çekim gücünü açıkça ortaya koymuştur. Elde ettiğimiz bu başarıyı önümüzdeki yıllarda çok daha ileriye taşımakta kararlıyız" dedi.

        Yarı maratonun her yıl daha fazla sporcuyu Sinop’ta buluşturmasını hedeflediklerini belirten Vali Özarslan, etkinliğin gelenekselleşen bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta eğitimcilere güvenlik semineri
        Sinop'ta eğitimcilere güvenlik semineri
        Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
        Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
        Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürmeye devam ediyor
        Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürmeye devam ediyor
        5 bin palamut tekneye sığmadı, yardıma başka tekne geldi
        5 bin palamut tekneye sığmadı, yardıma başka tekne geldi
        Sinop'ta Kur'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmeti tanıtıldı
        Sinop'ta Kur'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmeti tanıtıldı
        Sinoplu balıkçıya denizden mavi sürpriz
        Sinoplu balıkçıya denizden mavi sürpriz