Sinop'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri" tespit edilen 7 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, bulundukları adreslerde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, "mağdur yaşı küçük şahsa yönelik fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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