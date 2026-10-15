Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Sinop'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 06:00 Güncelleme:
        Sinop'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri" tespit edilen 7 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, bulundukları adreslerde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, "mağdur yaşı küçük şahsa yönelik fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        "Savaş çok yakında sona erecek, enerji fiyatları düşecek"
        "Savaş çok yakında sona erecek, enerji fiyatları düşecek"
        "Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti"
        "Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti"
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti
        34 yıl sonra gelen 6 farklı mağlubiyet!
        34 yıl sonra gelen 6 farklı mağlubiyet!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        "Maçın hakkı bu değildi!"
        "Maçın hakkı bu değildi!"
        Fon düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fon düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz

        Benzer Haberler

        Sinop'ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın için arama çal...
        Sinop'ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın için arama çal...
        Durağan'da doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor
        Durağan'da doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor
        Sinop'ta vatandaşlar Yeşilay çalışmaları hakkında bilgilendirildi
        Sinop'ta vatandaşlar Yeşilay çalışmaları hakkında bilgilendirildi
        Üniversite öğrencileri nükleer tesislerde kullanılabilecek robot araçlar ta...
        Üniversite öğrencileri nükleer tesislerde kullanılabilecek robot araçlar ta...
        Sinop'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Sinop'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Karadeniz'de kıyı balıkçılarının ağına yaklaşık 3 bin palamut takıldı
        Karadeniz'de kıyı balıkçılarının ağına yaklaşık 3 bin palamut takıldı