Sinop'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, "mağdur yaşı küçük şahsa yönelik fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri" tespit edilen 7 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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