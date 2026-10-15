Sinop'ta iki otomobilin çarpışmasında 1 kişi yaralandı

Kazada her iki otomobilde de hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.Ü. idaresindeki 55 AHD 636 plakalı otomobil ile Ş.B. yönetimindeki 57 DN 184 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

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