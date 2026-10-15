Sinop'ta iki otomobilin çarpışmasında 1 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Ü. idaresindeki 55 AHD 636 plakalı otomobil ile Ş.B. yönetimindeki 57 DN 184 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kazada 57 DN 184 plakalı otomobilde bulunan A.A.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada her iki otomobilde de hasar oluştu.
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