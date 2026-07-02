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        Sinop'ta Kabotaj Bayramı'nda koç ve altın için yarıştılar

        –Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla buugün düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere koç ve altın ödülü verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Sinop'ta Kabotaj Bayramı'nda koç ve altın için yarıştılar

        –Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla buugün düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere koç ve altın ödülü verildi.

        İskele Meydanı sahilinde yapılan kutlamalarda halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları yapıldı.

        İlgiyle izlenen yarışmalarda katılımcılar, uzun süre direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.

        Yarışmada Önder Akkaya, aldığı Türk bayrağını Vali Mustafa Özarslan'a takdim etti.

        Akkaya ile halat çekme yarışmasına katılan takım üyelerine koç hediye edilirken, yüzme kategorilerinde birinci olan yarışmacıya çeyrek altın, ikinci ve üçüncü olanlara ise gram altın verildi.​​​​​​​






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