Sinop'ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Bu arada Karagöz’ün köydeki evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Termal dronlar, iz takip köpeği ve 140 personelin katılımıyla yapılan arama çalışmalarında Karagöz’e ait bir ize rastlanmadı.

İhbar üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı komando birliği ve Boyabat Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Sinop’ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 71 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

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