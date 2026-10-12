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        Sinop'ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Sinop'ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 71 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Sinop'ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Sinop’ta mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 71 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde Fadime Karagöz, cumartesi günü mantar toplamak için ormanlık alana gitti.

        Uzun süre Karagöz’den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı komando birliği ve Boyabat Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Termal dronlar, iz takip köpeği ve 140 personelin katılımıyla yapılan arama çalışmalarında Karagöz’e ait bir ize rastlanmadı.

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        Bu arada Karagöz’ün köydeki evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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