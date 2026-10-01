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        Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 01:00 Güncelleme:
        Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        O.A. yönetimindeki 57 DL 500 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda Y.K. idaresindeki 57 FB 794 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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