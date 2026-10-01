Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 01.10.2026 - 01:00 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
O.A. yönetimindeki 57 DL 500 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda Y.K. idaresindeki 57 FB 794 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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