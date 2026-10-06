Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta sahte alkol operasyonunda bir kişi yakalandı

        Sinop'ta sahte alkol operasyonunda bir kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Sinop'ta sahte alkol operasyonunda bir kişi yakalandı

        Sinop’ta düzenlenen sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gerze ilçesinde sahte alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramalarda, 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Adreste bulunan ve gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AJet uçağındaki arama tamamlandı
        AJet uçağındaki arama tamamlandı
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        "Şut şansı vermeden gol yedik!"
        "Şut şansı vermeden gol yedik!"
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        5 kişi tutuklandı
        5 kişi tutuklandı
        Yine İtalya yine kabus!
        Yine İtalya yine kabus!
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi tutuklandı
        KUZKA'dan Sinop'ta kadın girişimcilere istihdam ve üretim desteği
        KUZKA'dan Sinop'ta kadın girişimcilere istihdam ve üretim desteği
        Sinop'ta halk oyunları ve münazara eğitimlerine katkı sunan öğretmenlere ba...
        Sinop'ta halk oyunları ve münazara eğitimlerine katkı sunan öğretmenlere ba...
        Türkeli'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Türkeli'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Boyabat'ta 13. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Boyabat'ta 13. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Yeşilay Sinop Şubesi vatandaşları bağımlılıklara karşı bilgilendirdi
        Yeşilay Sinop Şubesi vatandaşları bağımlılıklara karşı bilgilendirdi