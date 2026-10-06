Sinop'ta sahte alkol operasyonunda bir kişi yakalandı

Adreste bulunan ve gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Adreste yapılan aramalarda, 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gerze ilçesinde sahte alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

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