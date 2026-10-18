Sinop'ta tek katlı evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle güçlükle söndürüldü

Öte yandan Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde rüzgarın hızının zaman zaman 90 kilometreye kadar çıkabileceği vurgulanarak, vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Dumanı fark eden ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Türkeli Çatak köyü Teciroğlu Mahallesi'nde Şerafettin Demirel'e ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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