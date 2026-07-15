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        Türkeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü düzenlendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 22:35 Güncelleme:
        Türkeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü düzenlendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe vatandaşlar Türk bayraklarıyla eşlik etti.

        Yürüyüşe Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Yürüyüş, 15 Temmuz Meydanı'nda sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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