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        Türkeli'de kahverengi kokarcaya karşı samuray arıları doğaya salındı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele kapsamında samuray arıları doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Türkeli'de kahverengi kokarcaya karşı samuray arıları doğaya salındı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele kapsamında samuray arıları doğaya salındı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, ilçeye bağlı Ayaz, Düzköy, Hacı ve Oymayaka köylerindeki fındık bahçelerine samuray arısı bırakıldı.

        Yetkililer, tarımsal üretimde önemli kayıplara neden olan istilacı zararlı kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

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