Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Ayancık'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Ayancık'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Ayancık ilçesinde müstakil bir evde sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 19:49 Güncelleme:
        Ayancık'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Ayancık ilçesinde müstakil bir evde sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Maden köyünde, Şerafettin Karahan'a ait müstakil evin avlusunda, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin çatı kısmına sıçradı.


        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, yangın nedeniyle avluda ve evin çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        MHP Boyabat İlçe Başkanı Hüseyin Ayyüksel güven tazeledi
        MHP Boyabat İlçe Başkanı Hüseyin Ayyüksel güven tazeledi
        Sinop'ta eski SSK Hastanesinin yıkımına başlandı
        Sinop'ta eski SSK Hastanesinin yıkımına başlandı
        Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Sinop'ta bir binanın istinat duvarı çöktü
        Sinop'ta bir binanın istinat duvarı çöktü
        Sinop'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta sağanak etkili oldu
        Sinop'ta sağanak etkili oldu