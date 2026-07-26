Ayancık'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Ayancık ilçesinde müstakil bir evde sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Maden köyünde, Şerafettin Karahan'a ait müstakil evin avlusunda, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin çatı kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, yangın nedeniyle avluda ve evin çatısında hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.