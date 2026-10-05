Türkeli'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 05.10.2026 - 13:36 Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kayabaşı mevkisinde seyir halindeki Y.Ş. idaresindeki 55 ABT 386 plakalı otomobilin motor bölümünden alev çıkmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
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