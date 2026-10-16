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        YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Sinop'ta üniversite rektörleriyle bir araya geldi

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sinop'ta bazı üniversite rektörleriyle toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 18:39 Güncelleme:
        YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Sinop'ta üniversite rektörleriyle bir araya geldi

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sinop'ta bazı üniversite rektörleriyle toplantıda bir araya geldi.

        Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen ÜNİ-DOKAP Üniversiteler Birliği ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı'na başkanlık eden Özvar, burada yaptığı konuşmada, bu tür toplantıları üniversitelerin daha güçlü işbirliği yapabileceği ortamlar olarak gördüklerini söyledi.

        Üniversiteler arasındaki rekabet kadar işbirliğinin de önemine işaret eden Özvar, bu noktada yapılacak işbirliği çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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        Özvar, daha sonra üniversite rektörlerinin talep ve önerilerini dinledi.

        Sinop Üniversitesi Karakum Dalış Merkezi'ne de ziyarette bulunan Özvar, burada görevli akademisyenler ve eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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