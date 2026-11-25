Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ömer Kabak Meydanında sürdürülen altyapı çalışmalarını gece saatlerinde yerinde inceledi. Gece mesaisi yapan belediye ekiplerinden bilgi alan Yarka, çalışmaların hızlandırılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için talimat verdi.

Şırnak’ta altyapı çalışmaları gece gündüz devam ederken, Belediye Başkanı Mehmet Yarka da sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor. Kentin önemli noktalarından Ömer Kabak Meydanında sürdürülen altyapı çalışmalarını gece saatlerinde ziyaret eden Yarka, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi. Şırnak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Yarka, sahada görev yapan personelden projenin mevcut durumu, çalışmaların ilerleyişi ve tamamlanma süreci hakkında bilgi aldı. Altyapı çalışmalarının titizlikle yürütülmesini isteyen Yarka, kent yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşların günlük hayatlarında mağduriyet yaşamaması için çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladı. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi konusunda ekiplere talimat veren Yarka, gece saatlerinde görev başında bulunan belediye personeline kolaylıklar dileyerek sahadaki incelemelerini sürdürdü.