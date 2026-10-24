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        Cizre'de kaporta dükkanında yangın: 4 araç küle döndü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kaporta dükkanında çıkan yangında 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir facianın önüne geçerken, yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 23:36 Güncelleme:
        Cizre'de kaporta dükkanında yangın: 4 araç küle döndü

        Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir kaporta dükkanında çıkan yangında 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir facianın önüne geçerken, yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni Şırnak Yolu üzerinde bulunan bir kaporta dükkanında yangın çıktı. İş yerinden yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Cizre İtfaiyesi’ne ait 3 araç ile Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait 1 arazöz, olay yerine hızla intikal ederek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması son anda önlendi.

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        4 araç kullanılamaz hale geldi

        Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda, tamirat için dükkanda bulunan 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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