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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Şırnak'ta kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Şırnak'ta kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Şırnak'ta kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Şırnak'ta kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Serhat Bahşiş'in (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, İkizce mevkisinde A.K. idaresindeki 73 SG 448 plakalı kamyonete çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki İ.B. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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