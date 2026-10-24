Şırnak'ta kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
Şırnak'ta kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şırnak'ta kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Serhat Bahşiş'in (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, İkizce mevkisinde A.K. idaresindeki 73 SG 448 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki İ.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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