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        Şırnak'ta motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti

        Şırnak'ta kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Şırnak'ta motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti

        Şırnak'ta kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İkizce köyü mevkisinde Serhat Bahşiş'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Serhat Bahşiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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